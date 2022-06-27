FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u yıkan haber! O isim F.Bahçe'yi reddetti

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu periyotta iki hazırlık maçı yaparken 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Jesus'un raporuna göre transsferde gaza basa sarı-lacivertlilere bir süredir gündemde olan Reinier Jesus'tan kötü haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 15:00