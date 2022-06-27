FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u yıkan haber! O isim F.Bahçe'yi reddetti
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu periyotta iki hazırlık maçı yaparken 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Jesus'un raporuna göre transsferde gaza basa sarı-lacivertlilere bir süredir gündemde olan Reinier Jesus'tan kötü haber geldi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 27.06.2022- 15:00
Kendisini daha çok geliştirmek istediği bir takıma gitmek isteyen Reinier bu konuda Real Madrid'e talebini iletti.
Brezilya orta saha oyuncusu geçen sezon Bundesliga'da 13 maçta görev aldı.
20 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin teklifini reddederken Benfica'da forma giymek istediği söyledi.