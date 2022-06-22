FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya'dan stoper takviyesi! Bonservisi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertlilerde yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında stoper oyuncu arayışı devam ediyor. Fenerbahçe'de gündemdeki isim ise bonservisi Olympiakos'ta bulunan Ruben Semedo için görüşmeler hızlandı. İşte transferdeki o detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2022- 06:40