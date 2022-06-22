Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya'dan stoper takviyesi! Bonservisi...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertlilerde yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında stoper oyuncu arayışı devam ediyor. Fenerbahçe'de gündemdeki isim ise bonservisi Olympiakos'ta bulunan Ruben Semedo için görüşmeler hızlandı. İşte transferdeki o detaylar...
Fotomaç'ın haberine göre hücum hattını Bruma ve Lincoln Henrique ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde sıra savunmaya geldi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI TAMAM!
Defans hattını güçlendirmeyi amaçlayan Kanarya'da ilk hamle yurt içinden yapıldı.