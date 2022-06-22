Fenerbahçe transfer haberi: Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini açıklayan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Portekiz basınından dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerde teknik patron Jorge Jesus'un, Porto forması giyen Sergio Oliveira'nın transfer edilmesini istediğini belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren ve şu ana kadar Bruma ve Lincoln Henrique gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Real Betis'ten William Carvalho ile görüşmelerini devam ettiren sarı-lacivertliler için Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

O Jogo'nun haberine göre, Fenerbahçe'de teknik patron Jorge Jesus'un istediği sonrası Porto'nun Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira için harekete geçildi. Haberde oyuncunun Jesus'la çalışmak istediği ve İstanbul'a transfer olabileceği ifade edildi.

TRANSFERDE MARIO BLANCO DETAYI!

Portekiz basınındaki habere göre, geçen sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen ve Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Portekizli futbolcu için Futbol A Takımı Operasyon Direktörü Mario Branco kolları sıvadı. Branco, PAOK'ta çalıştığı dönemde Sergio Oliveira'yı transfer etmiş ve deneyimli oyuncu ile çifte kupa kazanmıştı.

Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon Roma ve Porto'da toplamda 45 maça çıkarken 8 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

İşte Portekiz basınına yansıyan o haber...