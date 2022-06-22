Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarışacak. Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?