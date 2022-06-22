Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçının 20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrindeki King's Stadium'da oynanacağı açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacağımız ilk maç, 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacaktır.
Bu maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacaktır."