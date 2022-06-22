Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertliler ekip, gelecek sezonda Süper Lig şampiyonu olmayı hedefliyor. Öte yandan Portekizli teknik adam, takımdaki futbolcular hakkında da kararını vermeye başladı. Durumu en çok merak edilen Mergim Berisha'nın ise geleceği şekillendi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertliler ekip, gelecek sezonda Süper Lig şampiyonu olmayı hedefliyor. Öte yandan Portekizli teknik adam, takımdaki futbolcular hakkında da kararını vermeye başladı. Durumu en çok merak edilen Mergim Berisha'nın ise geleceği şekillendi.

Geçmişte görev yaptığı kulüplerde 4-4-2 sistemini uygulayan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'yi çift forvetli düzende sahaya sürmeyi planlıyor. 24 yaşındaki futbolcu Jesus'un gelişiyle adeta yeniden doğdu. Kampa hazır gelen ve antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çeken Berisha, ünlü hocanın gözüne girdi.

'TAKIMDA KALSIN' RAPORU

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen golcü futbolcu, son haftalarda formayı Serdar Dursun'a kaptırmıştı. Milliyet'in haberine göre; Jesus, gönderilmesi beklenen Mergim Berisha'nın takımda kalması yönünde rapor verdi.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk hazırlık maçı olan Shkupi karşılaşmasında da Mergim Berisha'yı ilk 11'de başlattı.