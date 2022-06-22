Fenerbahçe'den Weghorst hamlesi! Sörloth derken...

Fenerbahçe golcü transferi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı lacivertliler yakın zamanda Norveçli yıldız Alexander Sörloth için nabız yoklamıştı. Listesindeki diğer isimlerle de temasları sürdüren sarı lacivertli ekipten flaş bir hamle geldi. Kanarya'nın, Beşiktaş'ın transfer etmek için iknaya uğraştığı Wout Weghorst için devreye girdiği iddia edildi.

Jorge Jesus'un verdiği transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de kısa süre önce gündeme Norveçli 26 yaşındaki yıldız golcü Alexander Sörloth gündeme gelmişti.

Sörloth için nabız yoklayan sarı lacivertliler diğer taraftan da başka isimlerle temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Bu isimlerden birinin de Beşiktaş'ın listesindeki 29 yaşındaki Hollandalı santrfor Wout Weghorst olduğu öğrenildi.

Özellikle son birkaç haftadır Beşiktaş, Weghorst'u transfer etmek için yoğun çaba harcarken, Fenerbahçe'nin yarışa dahil olması sonrası piyasa alevlendi.

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER TEMASA GEÇTİ

Sarı lacivertli kulüp yöneticilerinin Weghorst'un kulübü Burnley ile temas kurduğu öğrenilirken, ortada henüz resmi bir teklif olmadığı gelen bilgiler arasında.

SATIN ALMA OPSİYONU İSTEMİYORLAR

Burnley'in Weghorst'un transferine sıcak baktığı ancak oyuncusunu kiralık göndermek istemediği öğrenildi.

Aldığı kötü sonuçlar sonrası İngiltere Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley, tekrar Premier Lig'e çıkması halinde Weghorst'u kadrosunda tekrar değerlendirmeyi planlıyor. Bu nedenle, satın alma opsiyonu seçenekler arasında değil.

1.97 boyundaki Weghorst, 2017/18 sezonu sonunda transfer olduğu Bundesliga ekibi Wolfsburg'da çıktığı 18 maçta 6 gol atıp 1 asist yaparken, 2021/22 sezonunun devre arası imza attığı Burnley ile Premier Lig'de 20 maçta sadece 2 kez rakip fileleri sarstı ve 3 de asist yaptı.