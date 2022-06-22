Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kim Min-Jae'nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Güney Koreli savunmacı için Avrupa'dan çok önemli kulüpler devreye girmişti. Kim Min-Jae, Jorge Jesus'la yaptığı bir görüşmenin ardından kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de herkesin merakla beklediği Kim Min Jae konusunda mutlu sona artık çok yaklaşıldı. Geçen sezon gösterdiği performansla sarı-lacivertli camiayı ve tüm futbol kamuoyunu kendisine hayran bırakan Güney Koreli stoper, 2022-23 sezonunda da Fenerbahçe forması giyecek.

Milliyet'in haberine göre; buradaki en önemli faktör teknik direktör Jorge Jesus oldu. Portekizli çalıştırıcının göreve geldiği günden bu yana Kim'in kalması konusunda ısrarcı olması ve oyuncusuyla daha Türkiye'ye gelmeden evvel telefonda yaptığı görüşme etkisini gösterdi. 68 yaşındaki teknik direktör, Kim Min Jae ile yaptığı konuşmada kendisini çok beğendiğini, sisteminde özel bir yere ait olduğunu ve mutlaka çalışmak istediğini iletti.

24 yaşındaki futbolcu da zaten tanıdığı ünlü hocadan duyduğu bu övgüler ve ilgili yaklaşması sonrası olumlu yönde etkilendi. Jorge Jesus ve Kim Min Jae'nin ortak payda da buluştuğu diğer konu ise 21 Kasım'da başlayacak 2022 Dünya Kupası oldu. Hem Jesus hem Kim, Katar'daki dev turnuvaya Fenerbahçe'den gitmesinin kariyeri açısından daha doğru olacağını görüştü. Kim'in özellikle Dünya Kupası'nı atlattıktan sonra kariyerine yön vermeye daha sıcak baktığı ifade edildi.

ASTRONOMİK TEKLİFLER

Ayrıca Jorge Jesus'un sürekli olarak Kim Min Jae'nin geçen sezondan kalan sakatlığını sorduğu, düzenli bilgi aldığı ve oyuncusunun Güney Kore'de nasıl bir bireysel program uyguladığını öğrendiği de aktarıldı.

Ancak sezon öncesindeki bu süreçte Kim Min Jae'ye Avrupa'dan önemli bir lig ve kulüpten reddedilemeyecek, astronomik bir teklif gelir ve serbest kalma bedeli direkt olarak ödenirse ayrılık durumu değerlendirmeye alınacak. Zira kulübün menfaatleri de göz ardı edilmeyecek.

EKİBİ ÇOK BEĞENDİ

Jorge Jesus'un teknik ekibi de Kim Min Jae konusunda olumlu rapor hazırladı. Kim'in geçen sezon Fenerbahçe'deki maçlarına göre bir analiz ve rapor düzenlendi. Güney Koreli savunmacının performansı Jorge Jesus'a tüm detaylarıyla iletildi. Jesus'un da zaten kendisinin izleyip beğendiği başarılı stoper şimdiden takımın olmazsa olmazlarından.