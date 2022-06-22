Fenerbahçe 2022/23 sezonunun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertli ekip, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde Kanarya, ilk maçında Shkupi ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, mücadeleden 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe 2022/23 sezonunun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertli ekip, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde Kanarya, ilk maçında Shkupi ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, mücadeleden 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 16. dakikada yeni transfer Lincoln Henrique ve 83. dakikada Muhammed Gümüşkaya kaydetti.

Kuzey Makedonya ekibinin gollerini ise 13. ve 47. dakikalarda golcü futbolcu Adetunji kaydetti.

Sarı lacivertlilerde yeni transfer Bruma da mücadelede görev yaptı.

Fenerbahçe bir sonraki hazırlık maçını 25 Haziran Cumartesi saat 16.00'da oynayacak ve Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya gelecek.