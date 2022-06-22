FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Emre Mor hamlesi! Görüşmeler devam ediyor

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı lacivertli ekibin gündemine Fatih Karagümrük'te yeniden yıldızını parlatan Emre Mor girdi. Kanarya, oyuncunun transferi için Fatih Karagümrük Kulübü'yle görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı lacivertli ekibin gündemine Fatih Karagümrük'te yeniden yıldızını parlatan Emre Mor girdi. Kanarya, oyuncunun transferi için Fatih Karagümrük Kulübü'yle görüşmelerini sürdürüyor.