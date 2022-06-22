Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı lacivertli ekibin gündemine Fatih Karagümrük'te yeniden yıldızını parlatan Emre Mor girdi. Kanarya, oyuncunun transferi için Fatih Karagümrük Kulübü'yle görüşmelerini sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Emre Mor hamlesi! Görüşmeler devam ediyor
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı lacivertli ekibin gündemine Fatih Karagümrük'te yeniden yıldızını parlatan Emre Mor girdi. Kanarya, oyuncunun transferi için Fatih Karagümrük Kulübü'yle görüşmelerini sürdürüyor.
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Yayın Tarihi: 22.06.2022- 21:25 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022- 21:33