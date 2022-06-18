Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan F.Bahçe transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ -Sarı lacivertlilerden üç bomba birden! Ön libero, kanat, santrfor...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin gündemine 3 yıldız daha girdi. Kanarya'nın ön libero, kanat ve santrfor bölgeleri için o isimleri düşündüğü iddia edildi. İşte ayrıntılar...
Real Madrid'den ayrılan Brezilyalı sol bek Marcelo'yu ikna turları aralıksız devam ederken, sarı lacivertli ekibe transferde kötü bir haber gelmişti.
F.Bahçe'nin transfer listesindeki Flamengo'nun sol kanadı Bruno Henrique'nin sakatlanması planların değişmesine neden oldu.