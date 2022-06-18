FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ -Sarı lacivertlilerden üç bomba birden! Ön libero, kanat, santrfor...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin gündemine 3 yıldız daha girdi. Kanarya'nın ön libero, kanat ve santrfor bölgeleri için o isimleri düşündüğü iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022- 06:47