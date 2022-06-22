Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un önderliğinde ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz...

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