Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle 6 aydır resmi maça çıkmayan D. Kiev, buna karşılık 31 özel karşılaşma oynadı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Dinamo Kiev'e dikkat! Savaşa rağmen hazırlar
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde gözler Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Dinamo Kiev ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Bir süredir ülkede yaşanan savaş nedeniyle resmi maça çıkamayan Dinamo Kiev'in o istatistiği ise dikkat çekti. (FB SPOR HABERLERİ)
Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle 6 aydır resmi maça çıkmayan D. Kiev, buna karşılık 31 özel karşılaşma oynadı.
Son olarak 33 gün önce Estonya ekibi Flora Talinn'e rakip oldu ve hazır görüntüsüyle dikkat çekti.
Sabah'ın haberine göre Kiev'in en önemli futbolcusu Viktor Tsygankov. 24 yaşındaki solak futbolcu sağ kanatta görev alıyor.