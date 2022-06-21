Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Artem Dzyuba konusunda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki Rus basınına konuştu. Baki, "Dzyuba ile anlaştığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor." dedi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 22.06.2022- 00:15
Championat'tan Andrey Irkha'nın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Selahattin Baki, Dzyuba'nın transfer söylentilerinin doğru olmadığını kesin bir dille açıkladı. Dzyuba'nın Fenerbahçe'yle yıllık 2,5 milyon euroluk sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı konusunda ciddi iddialar bir süredir gündemi meşgul ediyordu.
Rus ekibi Zenit'ten ayrılan 33 yaşındaki golcü 33 yaşındaki Dzyuba, geçen sezon 28 lig maçında 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.