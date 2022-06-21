Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Artem Dzyuba konusunda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki Rus basınına konuştu. Baki, "Dzyuba ile anlaştığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2022- 00:15