Fenerbahçeli yöneticiler, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Sörloth çıkarması! Yönetim harekete geçti
FENERBAHÇE HABERLERİ - Takımın başına Jorge Jesus'u getiren sarı-lacivertlilerde gündem forvete çevrildi. Fenerbahçe'de bir süredir temasların olduğu Sörloth için yöneticiler Almanya'ya hareket edecek ve görüşme gerçekleştirecek. (FB SPOR HABERLERİ)
Yeni sezon öncesi mutlak şampiyonluk parolasıyla kadroyu elden geçirmek isteyen sarı lacivertli kulüp ilk olarak Lincoln Henrique'ye imza attırdı.
Fotomaç'ın haberine göre daha sonra Bruma'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Jesus'un listesindeki diğer isimlerle sürekli temas halinde.