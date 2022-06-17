Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlarken kadrodaki şişkinlik göze çarpıyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da yabancı krizi! Kadro doldu taştı
Yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un önderliğinde yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna en az 4 takviye daha yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin canını yabancı futbolcular sıkıyor. Kanarya, hiç transfer yapmasa dahi kontenjana göre 4 ya da 6 oyuncuyu göndermek zorunda. İşte detaylar...
Sarı lacivertlilerin A takım kadrosunda antrenmana çıkan gençlerle beraber tam 43 futbolcu yer alıyor.
Fenerbahçe şu anda 18 yabancı futbolcuyla yoluna devam ediyor.