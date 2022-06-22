Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o isimde ısrarcı!
FENERBAHÇE HABERLERİ - 2022-2023 sezonu öncesinde transferde gaza basan Fenerbahçe transfer limitleri ve yabancı sayısının açıklanmasının ardından Jesus'un raporuna göre hamlelerini yapmaya devam ediyor. İşte transferdeki son detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Sarı-Lacivertliller'in Brezilyalı bir golcü ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre, bu isim Botafogo forması giyen ve Jorge Jesus'un yönetimden özellikle talep ettiği Erison.