Fenerbahçe Beko, başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.
Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.
Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.
Sarı-lacivertliler ayrıca Sırp başantrenörün yardımcılarıyla da yollarını ayırdı:
Yardımcı antrenörlerimizden Goran Bjedov ve kondisyonerlerimizden Mladen Mihajlovic ile yollarımız ayrılmıştır. Teknik ekibimizin iki değerli ismine 2021-22 sezonunda takımımıza yapmış oldukları katkılar için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/VqIejyuKIU— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 17, 2022