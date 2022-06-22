Fenerbahçe - Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile ilk hazırlık maçını yapacak. Jorge Jesus, bu maç ile futbolcularının durumunu tespit edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2022- 09:41