Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, özellikle defansif orta saha bölgesinin üzerinde duruyor. Bu mevki için ilk aday olan William Carvalho'nun alternatifi de bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe için transfer dedikodularının ardı arkası kesilmezken, bir de ön libero iddiası ortaya atıldı.

Buna göre teknik direktör Jorge Jesus'un, Brezilya Serie A Ligi ekibi Flamengo'dan Willian Arao'yu istediği belirtildi.

F.Bahçe'nin görüşmelerde bulunduğu Carvalho ile anlaşamaması durumunda, Willian Arao için resmi teklif yapacağı öğrenildi.

Jesus'un bu transferde ısrarcı olduğunun altı çizildi.

29 yaşındaki oyuncu ön libero mevkisinde görev yapıyor.

Hem tarzı hem de oyuncu profiliyle Baroni'ye benzetilen Willian Arao, Sao Paulo altyapısında yetişti.

Corinthians, Atletico GO ve Botafogo formaları giyen orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2023'te bitiyor.

Flamengo kariyerinde 291 maça çıkan Arao, 25 gol ve 21 asist kaydetti.