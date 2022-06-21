WILLIAM CARVALHO KİMDİR?
Tam adı William Silva de Carvalho'dur.
Başarılı futbolcu William Carvalho futbol kariyerine 13 yaşında Sporting CP takımının altyapısında başlamıştır.
La Liga takımlarından olan Real Betis forması giyen Carvalho ön libero mevkiinde mücadele ediyor.
William Carvalho Real Betis'te 14 numaralı formayı giyiyor.
Carvalho Portekizli millî futbolculardan biridir.
William Carvalho Angola'nın başkenti Luanda'da dünyaya gelmiştir.
1,87 metre boyundaki Carvalho 30 yaşındadır.
7 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur.