SON DAKİKA: Fenerbahçe Carvalho transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe son dakika haberi: Sarı-lacivertliler Wiliam Carvalho transferinde büyük bir aşama kaydetti. Sarı-lacivertliler bu transferi 5 milyon Euro'ya bitirecek.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 21:28 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022- 21:51