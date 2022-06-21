Son dakika Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tecrübeli yıldız, "Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Jorge Jesus basın toplantısında, kadro dışı bırakılan Mesut Özil'le ilgili kararının devam edeceğini açıklamıştı. Yıldız oyuncu sezon öncesi takımla antrenmanlara katılmazken, ailevi işleri için Almanya'ya gitti.

ÖZİL'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI!

33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Özil'in o sözleri:

"Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim.



Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum.



Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.



Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur.



Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."

YENİDEN FENERBAHÇE'Yİ TAKİP ETTİ!

Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından takipten çıkmıştı. Tecrübeli yıldız, bu paylaşımı sonrası sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabınlarından takibe aldı.