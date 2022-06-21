Transfer haberi: Süper Lig'in 2 devi Fenerbahçe ve Galataray transferde karşı karşıya geldi. Brezilya basınına yansıyan habere göre, iki ezeli rakip Palmeiras forması giyen Dudu'yu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Süper Lig'in iki devi transferde yine karşı karşıya geldi. Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren ve yeni sezonda şampiyonluk eden Fenerbahçe ile, Okan Buruk'u teknik direktörlüğe getiren ve yeni sezonda eski günlerine dönmeyi planlayan Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Dudu'yu kadrosuna katmak istiyor.

JORGE JESUS İSTEDİ!

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye Dudu'nun transfer edilmesini istedi. Brezilyalı yıldızın menajerinin hem Fenerbahçe hem de Galatasaray tarafından arandığı ifade edildi.

RESMİ TEKLİF HENÜZ YOK!

Habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncu için henüz resmi teklif yapmadı ancak Dudu ile ilgileniyor. Brezilyalı yıldızın Palmerias ile 2023 yıl sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak belirtiliyor.

İşte o haber...