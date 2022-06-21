Teknik direktör Jorge Jesus'un gelecek sezon planları arasında yer almayan Mesut Özil, sezon öncesi kamp kadrosunda kendisine yer bulamamıştı. Deneyimli yıldız bu gelişme sonrası sarı-lacivertlileri sosyal medya hesaplarından takipten çıkarak tepkisini göstermişti. 33 yaşındaki oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı ve eski takımına geri dönebileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve bu sezon da kampa dahil edilmeyen Mesut Özil'in eski kulübüne geri döneceği öne sürüldü.

JESUS KAMPA ALMADI

İsmail Kartal döneminde Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil konusunda Jorge Jesus'un vereceği karar merak ediliyordu. Tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili alınan kadro dışı kararının devam edeceğini Jorge Jesus açıkladı. 67 yaşındaki teknik adam düzenlenen imza töreninde gelen soruya, "Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe. Ben de buradaki oyuncularla oynayacağım" cevabını verdi.

ENDONEZYA VE ALMANYA'YA GİTTİ

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un da kadroya dahil etmediği Mesut Özil öncelikle ticari girişimleri için Endonezya'ya gitti. Sarı-lacivertli taraftarların tepkilerine rağmen Endonezya'da iş görüşmelerinde bulunan Alman futbolcuyla ilgili sert eleştiriler yapıldı. Süper Lig devinin tecrübeli orta sahası takım arkadaşlarının kamp yaptığı dönemde de yine bir yurt dışı seyahatinde bulundu. Alman futbolcu, kız kardeşinin düğünü için Almanya'ya uçtu.

KAMPA KATILMADI, ENDONEZYA VE ALMANYA'YA GİTTİ

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un da kadroya dahil etmediği Mesut Özil öncelikle ticari girişimleri için Endonezya'ya gitti. Sarı-lacivertli taraftarların tepkilerine rağmen Endonezya'da iş görüşmelerinde bulunan Alman futbolcuyla ilgili sert eleştiriler yapıldı. Süper Lig devinin tecrübeli orta sahası takım arkadaşlarının kamp yaptığı dönemde de yine bir yurt dışı seyahatinde bulundu. Alman futbolcu, kız kardeşinin düğünü için Almanya'ya uçtu.

SOSYAL MEDYADA TAKİBİ BIRAKTI

Tecrübeli futbolcunun son hamlesi ise Fenerbahçe ile iplerin kopma noktasına geldiğini gösterdi. 33 yaşındaki on numara, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bıraktı. Mesut Özil'in bu son hamlesi sonrası Fenerbahçe taraftarları da başarılı oyuncuya karşı aynı hamlede bulundu.

WERDER BREMEN İDDİASI

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de takıma geri dönmesi artık mümkün olmayan Mesut Özil'le ilgili Alman basınında olay bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulübü sosyal medya hesapları üzerinden de takibi bırakan tecrübeli futbolcunun Werder Bremen'in radarında olduğu belirtildi.

HAREKETE GEÇİLDİ

Bundesliga 2'den Bundesliga'ya yükselen Werder Bremen'de Genel Direktör Frak Baumann'ın Mesut Özil'le ilgili çalışmalara başladığı vurgulandı. Frank Baumann ile Mesut Özil birbirlerini Werder Bremen sayesinde iyi tanıdığı ve zaman zaman görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Ünlü futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırıp bonservisini alacak olması Alman kulübünü umutlandıran bir detay olarak öne çıkarıldı.

HENÜZ RESMİ GİRİŞİMDE BULUNULMADI

Frank Baumann'ın Mesut Özil'i bedelsiz olarak kadroya katmayı planladığı kaydedildi. 34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmasını bekleyen Werder Bremen'in henüz transfer için resmi girişimlerde bulunmadığı vurgulandı. Mesut Özil, 2007-2010 yılları arasında Werder Bremen formasıyla 108 müsabakada forma giydi. Tecrübeli futbolcu bu süreçte 16 gol ve 54 asist üretti.

10 GOLE KATKI YAPTI

Mesut Özil geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılmadan önce sarı-lacivertli formayı 25 kez giydi. 33 yaşındaki orta saha bu süreçte rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Mesut Özil takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. Alman futbolcunun sözleşmesi 2024'te sona erecek. Mesut Özil'in güncel piyasa değeri 1 milyon 800 bin euro olarak gösteriliyor.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Westfalia 04 Gelsenkirchen, DJK Teutonia Schalke, DJK Falke Gelsenkirchen, Rot-Weiss Essen gibi kulüplerde altyapı eğitimini alan Mesut Özil daha sonra Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe'de oynadı. Tecrübeli orta saha Werder Bremen'e 18 milyon euro bonservis geliri kazandırdı.

MENAJERİ GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt geçtiğimiz günlerde Telegraph'a konuştu. Sarı-lacivertli kulüpteki geleceği merak konusu olan 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili Erkut Söğüt, "Ben şu aşamada Mesut Özil'in Fenerbahçe'den başka bir takımda oynayacağını düşünmüyorum. Eğer yollar ayrılmak zorunda kalırsa futbolu bırakacağını düşünüyorum. Başka kulüpte oynamaz" açıklamasını yaptı.

Mesut Özil'in futbolu bıraktıktan sonra e-spora yöneleceğini belirten Erkut Söğüt, "Mesut Özil futbol kariyerini bitirdiğinde muhtemelen e-spor oyuncusu olacak. Fortnite'ta çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.