Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.
Sarı-lacivertliler Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine bağlayarak hücum hattını güçlendirirken, gelecek isimler kadar teklif alan yıldızlar da dikkat çekiyor.
Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Kim Min-Jae, geçen sezon sarı-lacivertlilerde 39 maça çıkarak takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.
NAPOLI'NİN KIM MIN-JAE ISRARI SÜRÜYOR
Avrupa devlerinin dikkatini çeken Güney Koreli stopere en ciddi teklif ise Napoli'den gelmişti.
İtalyan basını; Çizme temsilcisinin Kalidou Koulibaly'i yüksek bir bonservis bedeliyle satması halinde ilk hedefinin Kim Min-Jae olduğunu yazdı.
SEVILLA DA TAKİPTE
Sözleşmesinde "23 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan 25 yaşındaki stoper için Sevilla'nın da ilgili olduğu biliniyor.