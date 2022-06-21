Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Güney Koreli stoper için en ciddi adayın Serie A ekibi Napoli olduğu bilinirken, Çizme temsilcisinin Kalidou Koulibaly'i satması halinde ilk hedefindeki isim olduğu yazıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

Sarı-lacivertliler Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine bağlayarak hücum hattını güçlendirirken, gelecek isimler kadar teklif alan yıldızlar da dikkat çekiyor.

Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Kim Min-Jae, geçen sezon sarı-lacivertlilerde 39 maça çıkarak takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

NAPOLI'NİN KIM MIN-JAE ISRARI SÜRÜYOR

Avrupa devlerinin dikkatini çeken Güney Koreli stopere en ciddi teklif ise Napoli'den gelmişti.

İtalyan basını; Çizme temsilcisinin Kalidou Koulibaly'i yüksek bir bonservis bedeliyle satması halinde ilk hedefinin Kim Min-Jae olduğunu yazdı.

SEVILLA DA TAKİPTE

Sözleşmesinde "23 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan 25 yaşındaki stoper için Sevilla'nın da ilgili olduğu biliniyor.