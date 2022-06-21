Fener, PSV'den Armindo Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna katmasına rağmen kanat bölgesine 1 takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Bruno Henrique sonrası sıradaki hedef Iuri Medeiros!
Fenerbahçe Bruno Henrique transferinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sarı lacivertli ekip, uzun süre sahardan uzak kalacak oyuncunun alternatiflerine yönelmeye başladı. Bruma'nın ardından bir kanat transferi daha yapması beklenen Kanarya'nın, peşinde olduğu isim belli oldu. İşte detaylar...
Sarı-Lacivertliler'in gündemine giren son isim Iuri Medeiros oldu.
Kanarya, ilk hedef olan ve büyük oranda anlaşma sağlanan Bruno Henrique'nin sakatlık yaşaması sonrası alternatiflere yöneldi.