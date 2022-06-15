Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda takviyeler yapan Kanarya'nın ilk hamlesi Lincoln Henrique olmuştu. Sarı lacivertlilerin ikinci transferi olan Bruma da İstanbul'a geldi. İşte Portekizli oyuncunun ilk görüntüleri...

Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda takviyeler yapan Kanarya'nın ilk hamlesi Lincoln Henrique olmuştu. Sarı lacivertlilerin ikinci transferi olan Bruma da İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İşte Portekizli oyuncunun ilk görüntüleri...