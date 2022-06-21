Forvet transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de bir süre önce gündeme gelen Andrea Belotti ismi ağırlık kazanmaya başladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus bizzat istedi! Yönetim harekete geçti
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda devam ediyor. Portekizli hoca özellikle 4-4-2 sistemi üzerinde takım kurmak isterken hareketli bir santrfor istedi. İşte Jesus'un yönetimden bizzat istediği futbolcu ve son gelişmeler...(FB SPOR HABERLERİ)
Forvet transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de bir süre önce gündeme gelen Andrea Belotti ismi ağırlık kazanmaya başladı.
İlk olarak Portekiz basının duyurduğu transfer harekatındaki detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Buna göre sarı-lacivertli kurmayların, bu hafta içinde 28 yaşındaki forvetle masaya oturmak için sözleştikleri kaydedildi.