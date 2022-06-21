ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da ayrılıklar devam ediyor.

Sarı-lacivertliler 8 yıldır forma giyen Jan Vesely döneminin sona erdiğini duyurdu.

İşte o açıklama:

2014-15 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Jan Vesely ile yollarımız ayrılmıştır.

Değerli sporcumuz, sona eren sözleşmesinin yenilenmesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından kariyerinde yeni bir maceraya atılmak istediğini Kulübümüze iletmiştir.

Formamızı giydiği süre boyunca takım kimliğimizin en önemli parçalarından biri olan ve Fenerbahçe Beko'nun sembol isimlerinden biri haline gelen Jan Vesely, adını Fenerbahçe basketbol tarihine altın harflerle yazdırmıştır.

Kıymetli sporcumuzun Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar, camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Vesely'i her zaman en içten şekilde ağırlamaya devam edecektir.

Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Jan Vesely'e, Kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz.

"Jan Vesely, unutma ki formamıza iz bırakanlar unutulmazlar…"

Fenerbahçe Spor Kulübü

VESELY'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda 8 yıl boyunca görev yapan Çek basketbolcu Jan Vesely, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile sarı-lacivertli taraftarlara ve kulübe veda etti.

Bu sözleri söylemenin kendisi için çok zor olduğunu dile getiren Vesely, "8 yılın ardından, yolculuğumuz sona eriyor. Burayı benim için bir ev ve aileye çeviren sizlere çok teşekkür ederim. Hayatımdaki en önemli şeyler İstanbul'da yaşandı; evlenmekten, oğlumun doğmasına, dünyanın en iyi taraftarının önünde EuroLeague kupasını kazanmaya kadar... Hepinizin çok sevdiği ve burada kaldığım süre boyunca aşık olduğum forma için kan, ter, gözyaşı dökmek bir onurdu. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak. Bir gün Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü İstanbul ve Fenerbahçe her zaman benim evim olacak. Her şey için teşekkürler ve yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.