Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un dokunuşları başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bruma transferindeki o detay dikkat çekti! Jorge Jesus...
Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerle anlaşmaya varan Bruma transferinde flaş gerçekler ortaya çıktı. İşte Portekizli oyuncu ile Jorge Jesus arasında geçen ilginç telefon görüşmesi...(FB SPOR HABERLERİ)
Sabah'ın haberine göre önce Lincoln Henrique İstanbul'a getirildi, ardından dün Portekizli Bruma şehre iniş yaptı.
2013 yılında 19 yaşında geldiği Galatasaray'da farklı dönemlerde lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası (2013-14 ve 2014-15) ve Süper Kupa (2016-17) zaferi yaşayan Bruma'nın Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası da ortaya çıktı.