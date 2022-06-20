Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile ilgili açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncunun menajerler tarafından kendilerine önerilmesine rağmen bu teklifin reddedildiğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile ilgili açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler, Nijeryalı futbolcunun kulübe önerildiğini ancak bu önerinin geri çevrildiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."