Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile ilgili açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler, Nijeryalı futbolcunun kulübe önerildiğini ancak bu önerinin geri çevrildiğini duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Bilgilendirme | Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. pic.twitter.com/2QPnqkXT5v— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 20, 2022