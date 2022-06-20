TRANSFER HABERİ: İspanyollar açıkladı! Fenerbahçe William Carvalho için resmi teklif yaptı mı?

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde orta saha arayışları sürerken gündeme William Carvalho ismi gelmişti. Teknik direktör Jorge Jesus'un da onay verdiği transfer için flaş bir gerçek ortaya çıktı. İspanyol basınının haberine göre, Kanarya'nın Portekizli yıldıza ilgisi sürerken, Real Betis'e henüz resmi teklif yapılmadı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Yönetim, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan William Carvalho ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Real Betis ile görüşmelerini sürdürse de oyuncu için henüz bir resmi teklif yapılmadı.

Real Betis'in 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki orta sahanın bedelsiz olarak bir takıma gitmesini istemediği belirtildi.

İspanyol ekibinin hedefinin Carvalho'nun sözleşmesini uzatmak ya da iyi bir bonservis ücretine oyuncuyu satmak olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, Betis'li yetkililerin Carvalho için konuşulan 10 milyon Euro bonservis ücretinin gerçekçi olmadığını kabul ettikleri öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin ise Real Betis'e resmi teklif yapması halinde 3 milyon Euro civarında bir rakam önereceği iddia edildi.

Sarı lacivertlilerin haricinde Sporting, Benfica ve Fulham'ın da yıldız ismi isteyen kulüpler arasında olduğu kaydedildi.