Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lincoln Henrique, idman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Jorge Jesus kariyerime etki edecek." diyen Brezilyalı oyuncu, "Tarihe geçmek istiyorsam Fenerbahçe'de kupalar kazanmam gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, yeni sezon hazırlıkları için yapılan idmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Jorge Jesus kariyerime etki edecek. Jesus, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük kulübü. Hedeflerimize ulaşmak için hepimizin birlik olup çok çalışması gerekiyor.

"İDOLÜM RONALDINHO"

Her zaman idol olarak Ronaldinho'yu gördüm, örnek aldım. Beni en çok tarz olarak etkileyen oyuncu Ronaldinho'ydu.

Fenerbahçe'nin hedefi kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun süre kupa kazanamaması kabul edilebilir değil.

Lincoln olarak çağrılırım. Aileme, çocuklarıma bağlıyım. Gollerimde de küçük çocuğumun adının baş harfi olan 'E'yi yaparım.

"NEREDE GÖREV VERİRSE ORDA OYNARIM"

10 numara pozisyonunda oynuyorum, ofansif orta sahayım. Ama günümüz futbolunda farklı pozisyonlarda da oynayabilmek gerekiyor. Hocamız nerede görev verirse orada oynayacağım.

"TARİHE GEÇMEK İSTİYORSAM..."

Fenerbahçe'de her zaman çok büyük oyuncular olmuştur. Bu kulübün tarihine geçmek için çok çalışmanız gerekir. Ben de çok çalışacağım. Yapmak gereken çok şey var. Ancak, tarihe geçmek istiyorsam Fenerbahçe'de kupalar kazanmam gerekiyor.