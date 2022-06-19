Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Forvet arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi. Portekiz medyasında yer alan habere göre, Kanarya, yıldız golcü Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak istiyor. Transferde Jorge Jesus da önemli rol oynayacak. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hamlelerini gerçekleştiriyor.

Kadrosunu Lincoln Henrique ve Bruma'yla güçlendiren Kanarya'da, gözler forvet transferine çevrildi.

Birçok futbolcuyla temas halinde olan Fenerbahçe, Torino'yla sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Andrea Belotti'yi gündemine aldı.

Portekiz medyasında yer alan habere göre, Jorge Jesus'un transfere onay verdiği kaydedildi.

Sarı lacivertlilerin, Artem Dzyuba, Lassina Traore ve Erison için de görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Torino'dan ayrılacak olan 28 yaşındaki Belotti, geçen sezon 23 maça çıktı.

Yıldız oyuncu 28 karşılaşmada 8 gol ve 1 asist kaydetti.

Belotti'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Kariyerinde Palermo ve Albino Leffe formaları da giyen 1.81 boyundaki santrfor, İtalya Milli Takım'ında da 44 karşılaşmada 12 gol attı.