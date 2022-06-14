Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus raporu verdi! İşte listedeki 3 isim
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde gündem Jorge Jesus'un raporuna göre kadroya katılması planlanan isimlere çevrildi. İşte Jorge Jesus'un transfer listesi...(FB SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler Jorge Jesus önderliğinde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek istiyor.
Bu bağlamda transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler 3 isim için girişimlerini sıklaştırdı!