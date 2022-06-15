FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da Kim Min Jae kararı! Menajeri...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'la 2022-2023 sezonuna giriş yapacak olan sarı-lacivertlilerde gündemdeki isim Kim Min Jae. Fenerbahçe Güney Koreli oyuncuyu 1 yıl daha takımda tutmak isterken menajerinden flaş bir hamle geldi. (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2022- 06:40