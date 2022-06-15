Geçtiğimiz sezon Çin'den transfer edilen ve performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Kim Min Jae ile ilgili F.Bahçelileri üzecek haberler geliyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da Kim Min Jae kararı! Menajeri...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'la 2022-2023 sezonuna giriş yapacak olan sarı-lacivertlilerde gündemdeki isim Kim Min Jae. Fenerbahçe Güney Koreli oyuncuyu 1 yıl daha takımda tutmak isterken menajerinden flaş bir hamle geldi. (FB SPOR HABERLERİ)
Geçtiğimiz sezon Çin'den transfer edilen ve performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Kim Min Jae ile ilgili F.Bahçelileri üzecek haberler geliyor.
İddialara göre çok sayıda talibi olan Koreli futbolcu kesin olarak ayrılık kararı aldı.
Sakatlığı nedeniyle tedavi için ülkesine giden Kim Min Jae'nin yanına eşyalarını da aldığı öne sürülüyor.