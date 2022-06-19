FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Yeni Robben Fenerbahçe'ye! Kanarya'nın listesinde 3 isim var

Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un önderliğinde hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde gözler takıma yapılacak olan takviyelere çevrildi. Kanarya'nın hedefinde biri yeni Robben olarak nitelendirilen yıldız isim dahil olmak üzere 3 futbolcunun olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2022- 06:40