Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesi sonrası transfer çalışmalarına hız veren yönetimin transfer listesine 3 ismin girdiği iddia edildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Yeni Robben Fenerbahçe'ye! Kanarya'nın listesinde 3 isim var
Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un önderliğinde hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde gözler takıma yapılacak olan takviyelere çevrildi. Kanarya'nın hedefinde biri yeni Robben olarak nitelendirilen yıldız isim dahil olmak üzere 3 futbolcunun olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Lincoln Henrique ve Bruma'ya imza attıran sarı lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus'un vereceği transfer raporuna göre hareket edecek olan yönetim, listesindeki isimlerle temasları da bir yandan sürdürüyor.
İşte Fenerbahçe'nin temasları sürdürdüğü, yeli ve yabancı basından da iddialarla gündeme gelen 3 isim...