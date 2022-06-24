Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021'in devre arasında Arsenal'den büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da kampa dahil edilmeyen deneyimli yıldızın bu durumunu, Alman basını Arsenal'de yaşadıklarına benzetti ve "dejavu" ifadelesini kullandı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

2019 Aralık ayında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in başına geçen Mikel Arteta, o dönem takımda bulunan Mesut Özil'i kadro dışı bırakmış ve kendisine takım bulmasını söylemişti.

Türk asıllı Alman futbolcu yaklaşık 1 yıl sonra 'Topçular'dan ayrılıp Fenerbahçe'yle 3.5 yıllık mukavele imzaladı.

Sarı-lacivertlilere geleli 1.5 yıl olmasına karşın 33 yaşındaki yıldız isim, o dönemki teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakıldı. Yıldız isim, yeni çalıştırıcı Jorge Jesus tarafından da tercih dışı kaldı ve yeni sezon hazırlıklarına dahil edilmedi.

Alman gazeteci Raphael Honigstein, deneyimli oyuncunun bu durumunu Arsenal'dekiyle bağdaştırarak "dejavu" yaşadığını ifade etti. Ayrıca Kanarya'nın Mesut Özil'den kurtulmak istiyormuş gibi gözüktüğüne de dikkat çekti.

Haberde, Mikel Arteta'nın Mesut Özil'e karşı davranışlarının ilk etapta eleştirilmesine karşın daha sonra bu eleştirilerin haksız olduğunun ortaya çıktığı da belirtildi.

Haberin detaylarında ayrıca Mesut Özil'in Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte umutlandığı fakat umduğunu bulamadığı yazıldı. Portekizli çalıştırıcının öncelikleri arasında bir oyuncunun olmadığı ve Fenerbahçe'ye konsantre olduğu bilgisi geçildi.