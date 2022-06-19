Fenerbahçe'de bekleneni verememesinin ardından geçen yıl Royal Antwerp'e kiralık giden Mbwana Samatta, açıklamalarda bulundu.

Kariyerindeki bir sonraki adım sorulan Samatta, "Şimdilik Fenerbahçe'ye geri dönüyorum" dedi. Fenerbahçe'nin kendisini yeniden başka bir takıma kiralayıp kiralamayacağı yönünde gelen bir soruya ise Tanzanyalı golcü, "Geleceğimi bilmiyorum, kimse bilmiyor. Bildiğim şey, sezon öncesi Fenerbahçe'ye geri döneceğim ve yeni sezona hazırlanacağım" diye cevap verdi.

KONTRATI 2024'TE BİTİYOR

Geçtiğimiz sezon Antwerp'te 39 maçta 9 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.