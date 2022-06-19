Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları sürerken taraftarlar Jorge Jesus'un gelişinin ardından büyük bir heyecan yaşadı. Sarı lacivertli taraftarlar kombinelerini almak için adeta akın etti. Yaklaşık 2 saat içinde tamamı biten kombinelerle ise yeni bir rekora imza atılmış oldu. İşte ayrıntılar...

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 2022- 2023 sezonuna teknik direktör Jorge Jesus hamlesi ve şampiyonluk parolasıyla start veren Fenerbahçe'de cumartesi ve cuma kombine bilet çılgınlığı yaşandı.

Genel satıştan kombine alabilmek için geceden kuyruğa girerek Ülker Stadı'nın önünde sabahlayan yüzlerce taraftar, sabah 09.00'da satışın başlamasıyla birlikte gişelere akın etti. Yaklaşık 2 saat içinde tamamı biten kombinelerle yeni bir rekora imza atılmış oldu.

EN UCUZU 2 BİN 950 EN PAHALISI 21 BİN 750

Böylece 50 bin 530 seyirci kapasiteli Ülker Stadı'ndaki VIP, Öğrenci, 1907 ve Deplasman tribünleri ile polisler ve güvenlik görevlileri için ayrılan bölümlerin dışında kalan 35 binin üzerindeki koltuklar sezonluk olarak satılmış oldu. Rekor bir sürede satılan kombine biletlerinin fiyatları 2 bin 950 ile 21 bin 750 TL arasında değişiyor. Hürriyet'in haberine göre; satılan 35 bin kombine ile Fenerbahçe Kulübü'nün 250 milyon TL gelir elde ettiği tahmin ediliyor.