Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Portekiz basınından Fenerbahçe ile ilgili dikkat çekici bir iddia geldi. Kanarya'da teknik patron Jesus'un Xeka ve Ruben Semedo'nun transferlerini istediği bildirildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını teknik direktör Jorge Jesus'un raporları doğrultusuyla sürdürüyor.

Portekiz basınından sarı-lacivertli ekip ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Record'un haberine göre Fenerbahçe'de teknik patron Jorge Jesus, yönetimden Xeka ve Olimpiakos forması giyen Ruben Semedo'nun transferlerini istedi.

XEKA İÇİN GALATASARAY DA DEVREDE!

Olimpiakos'ta düşünülmeyen Semedo, Jorge Jesus'un Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi. 28 yaşındaki savunmacının yeni sezonda Yunan ekibinde düşünülmediği belirtildi.

Haberde ayrıca Jorge Jesus'un transfer listesinde olan Xeka için ayrıca Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtildi. Lille ile sözleşmesi sona eren Portekizli orta saha boşta durumda.

İşte Portekiz basınına yansıyan o haber...