FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Hem Marcao'yu hem de Kim Min-Jae'yi istiyorlar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla göz kamaştıran Kim-Min Jae'nin talipleri artıyor. Güney Koreli stopere son olarak Galatasaraylı futbolcu Marcao'yu da gündemine alan Sevilla'nın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Takımın başında Jorge Jesus'u getirdikten sonra Lincoln Henrique ve Bruma transferlerine nokta koyan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Kadroda düşünülmeyen birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor. Adı başta Napoli olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılan Güney Koreli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

football-asian.com adlı sitede yer alan habere göre Galatasaraylı stoper Marcao ile de ilgilenen Sevilla, Kim Min-Jae'ye talip oldu. Haberde İspanyol ekibinin Kim için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ve temmuz ayında Tottenham ile Güney Kore'de bir hazırlık maçı yapacak olan Sevilla'nın 25 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunacağı aktarıldı.



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan Kim Min-Jae, 1 gol kaydetti.