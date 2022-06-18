Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u göreve getiren sarı-lacivertli ekip, sol bek bölgesi için Real Madrid ile yollarını ayıran 34 yaşındaki Marcelo'yu gündemine almıştı. Portekiz basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, sol bek bölgesi için Marcelo ile de görüşmelerini sürdürüyordu.

Portekiz basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi. O Jogo'da yer alan habere göre Brezilyalı sol bek için İtalyan devi Milan da devreye girdi. Haberde Real Madrid'den yıllık 8.5 milyon Euro kazanan Marcelo'nun İtalyan devinin formasını giyebilmesi için indirime gitmesi gerektiği ifade edildi.

Real Madrid'den ayrılan 34 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde 17 maça çıktı ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

İşte Portekiz basınına yansıyan o haber...