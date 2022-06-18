Fenerbahçe'nin Portekiz temsilcisi Santa Clara'dan kadrosuna kattığı Lincoln Henrique, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Onlara çok ihtiyacımız var. Bizi sonuna kadar desteklemelerini istiyoruz. Biz bu sezon her şeyi kazanmak istiyoruz." Brezilyalı on numara, teknik direktör Jorge Jesus hakkında itirafta bulundu ve "Gelmeden önce onunla da konuşmuştum. Zaten daha önce ona karşı oynamıştım. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı hissediyorum." dedi. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lincoln Henrique, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İlk olarak duygularını aktaran Henrique, "Burada olduğum çok mutluyum. Bu fırsat bana verildiği için minnettarım. Büyük bir kulübü temsil edecek olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma, hocamıza ve kendime çok güveniyorum. Bu sezon hedeflerimize ulaşabilmek için çok çalışacağız." dedi.

Takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılandığını anlatan Henrique, "Takımımızda çok fazla tecrübeli ve iyi oyuncu var. Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Burada herkes takım arkadaşının başarılı olması ve temelde takımın başarılı olması için çok çalışacak." diye konuştu.

Portekizce konuşan isimlerle daha fazla iletişim kurma imkanı bulduğunu da sözlerine ekleyen Lincoln Henrique, "Diğer oyuncularla da sürekli diyalog içinde olmaya çalışıyorum. Dilimi geliştirerek herkesle çok fazla diyalog içinde olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ ÇALIŞMALARIMIN KARŞILIĞINDA BURAYA GELDİM

Transfer süreciyle ilgili Lincoln Henrique, "O dönem beni isteyen başka takımlar da vardı ama ben Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca buraya gelmek istedim. Türkiye'ye daha önce gelmiştim ve burada başarılı bir sezon geçirmiştim. O sezonun ardından Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamak isterdim. O zaman mümkün olmadı ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde devam ettirdim ve bugün bunun karşılığını aldım. İyi çalışmalarımın karşılığında buraya geldim. Çok mutluyum." bilgisini verdi.

JORGE JESUS OYUNCUDAN EN İYİSİNİ ÇIKARTAN BİR HOCA

Teknik direktör Jorge Jesus'la ilgiliyse Henrique, "Gelmeden önce onunla da konuşmuştum. Zaten daha önce ona karşı oynamıştım. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Bu takımda herkesin öyle hissettiğini düşünüyorum böyle bir hocayla çalışma imkanımız olduğu için. Gerçekten oyuncudan en iyisini çıkartan bir hoca kendisi. Herkesten aynı şeyi istiyor. Gerçekten harika bir insan, harika bir teknik direktör. Hiç şüphe yok ki onunla bu sezonumuz güzel geçecek." değerlendirmesini yaptı.

Jorge Jesus'un detaylara çok önem verdiğinin altını çizen Brezilyalı futbolcu, "Futbol hayatında detaylar çok önemli. Her zaman detaylar fark yaratır. O yüzden böyle bir hocayla çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olmamız gerekiyor. Kendisi detaylara çok önem veriyor. Detayları sürekli bize açıklıyor. Neredeyse mükemmeliyetçi. Oyuncunun içinden daima en iyisini çıkarmaya çalışıyor. Hiç şüphe yok ki bu şekilde başarı gelecektir." şeklinde konuştu.

Kendi özellikleriyle ilgiliyse Lincoln Henrique, "Ofansif bir orta saha oyuncusuyum. Pas ve şut özelliğimin iyi olduğunu düşünüyorum. Vücudumu iyi kullandığımı, fiziksel anlamda iyi olduğumu düşünüyorum. Kendimi anlatmayı beceremem, genellikle sahada göstermeyi tercihe derim. Tabii ki eksik yönlerim var ama bunları giderebilmek için çalışmalarımı devam ettiriyorum. Sıkı çalışıyorum." dedi.

HEDEFLERİMİZE ULAŞABİLMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI EN SIKI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ

Takımın hedefleri doğrultusunda da değerlendirmeler yapan başarılı futbolcu, "Hedeflerimiz belli. Bu kulüp yarıştığı her turnuvayı şampiyon olmak için oynar. Biz de gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmek için çalışmalarımızı en sıkı şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev'le ilgiliyse Lincoln Henrique, "Zor maç olacak her maç gibi. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Kim olursa olsun çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz ki oynayacağımız bütün maçları kazanabilelim." değerlendirmesini yaptı.

İdol olarak benimsediği futbolcunun Ronaldinho Gaucho olduğunu belirten başarılı orta saha, futbola başlayış hikayesini ise şu sözlerle aktardı:

"Benim ailemde neredeyse herkes futbol kökeninden geliyor. Babam futbol oynardı, kendisinin sahip olduğu küçük bir takım vardı. Kardeşlerim futbol oynuyordu ve benim de farklı bir yol çizmem mümkün olmadı. Gremio'ya gerçekten çok erken yaşta girdim. Öncesinde futsal oynuyordum sonra sahada kendimi daha iyi hissettim ve bu şekilde devam ettim."

FUTBOL BENİM İÇİN AŞKI VE TUTKUYU TEMSİL EDİYOR

Futbolun kendisi için aşkı ve tutkuyu temsil ettiğini belirten Lincoln, "Böyle düşünmeyen bir oyuncu var mıdır bilmiyorum ama gerçekten bizler mesleğimizi yaparken çok fazla zorlukla karşılaşıyoruz. İnsanlar dışarıdan baktıklarında belki işimizin kolay olduğunu düşünebiliyorlar ama biz gerçekten çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz ve kariyerimizde zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Futbola gerçekten aşığım. Futbolcuların birçoğunun bu şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Futbol benim için aşkı ve tutkuyu temsil ediyor. Zaten futbol temelli bir aileden geliyorum ve bu şekilde büyütüldüm. Küçükken bir hediye alınacağı zaman istediğim tek hediye futbol topu olurdu. Hatta futbol topuyla yatardım. Futbol aşkıyla büyüdüm diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Karakteriyle ilgili, "Çok aileci ve sakin biriyimdir. Evliyim, 2 çocuğum var. Ailem benim her şeyim. Hem mesleğimde hem de ailem için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Onlar benim her şeyim ve onlara ihtiyacım var. Dinine bağlı biriyim, sakin bir hayat yaşıyorum. Mesleğim gereği de çok fazla hareketli bir hayat yaşamamaya çalışıyorum." ifadelerini kullanan Lincoln, ailesinden futbolculuk mesleğinin devam etmesinden mutluluk duyacağını ise şu sözlerle dile getirdi: "Zor bir meslek yapıyoruz. Eğer oğlum futbola aynı tutkuyu ve aşkı beslerse bundan mutlu olurum ve desteklerim. Tabii ki önceliği her zaman eğitim. Zaman gösterecek."

HERKES FORMA ŞANSI BULABİLMEK İÇİN ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAK

Forma rekabetine de değinen Lincoln Henrique, "Bu sezon da her sezon olduğu gibi zorlu olacak. Özellikle ülkenin en büyük takımında oynadığınız zaman gerçekten çok fazla büyük futbolcu oluyor ve her oyuncu da kendini göstermek istiyor. Forma rekabeti de her sezon zor. Herkes forma şansı bulabilmek için elinden gelenin en iyisini yapacak." şeklinde konuştu.

TARAFTARLARIMIZA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR. BİZİ SONUNA KADAR DESTEKLEMELERİNİ İSTİYORUZ

Son olarak taraftarlara seslenen Lincoln Henrique, "Bana yapmış oldukları sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Onlara çok ihtiyacımız var. Bizi sonuna kadar desteklemelerini istiyoruz. Biz bu sezon her şeyi kazanmak istiyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımız da iyi bir şekilde gidiyor. Onlar stadyumu doldurup coşkulu bir şekilde bizi destekledikleri zaman hiç şüphe yok ki itici bir güç olacaklar. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.