Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ING Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı sporseverler tarafından merakla bekleniyor. ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Fenerbahçe Beko, ilk iki maçı kazanarak seride 2-0 öne geçmişti. Anadolu Efes 3. maçta seride durumu 2-1'e taşıdı. Fenerbahçe Beko kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Mücadelenin yayın saati ve kanalı da araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin dördüncü maçı heyecanla bekleniyor. Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 13 Haziran Pazartesi günü saat 20:30'da TRT Spor ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 👈

Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirmişti.

Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin son maçı, 15 Haziran Çarşamba günü yapılacak.