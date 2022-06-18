Fenerbahçe'den Mario Branco ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Artem Dzyuba için Branco'nun, "Artem Dzyuba ya da başka bir forvet oyuncusuyla pazarlık yapmıyoruz" ifadelerinin yer aldığı haber kulüp tarafından yalanladı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2022- 20:29 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022- 20:34