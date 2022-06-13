FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kıran kırana William Carvalho pazarlığı! İşte masadaki rakam...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus orta saha adayları listesinde bir numarada bulunan William Carvalho için pazarlıklar devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli yıldız için tüm şartları zorluyor. Öte yandan oyuncunun kulübü Real Betis ise kapıyı yüksekten açıyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2022- 06:40