Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bazı isimlerin ise geleceği merak konusu. Kanarya'da bu transfer döneminde en çok adı geçen isim ise Kim Min-Jae. Yönetimin Güney Koreli savunmacıyı takımda tutmak istediği bilinirken olası satışı durumunda ise alternatifini belirledi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin durumu belirsiz. Güney Koreli oyuncuya birçok teklif var. Kanarya onu 20 milyon euro gibi bir rakama elden çıkarabilir. Alternatifsiz kalmamak için de birçok oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Bunlardan birinin de Armel Bella Kotchap olduğu öğrenildi. 20 yaşındaki Kamerun asıllı Alman stoper Bochum'da görev yapıyor. 1.90 boyunda ve güçlü oyun tarzıyla tanınıyor. Bonservis bedeli 10 milyon euro. Sarı-lacivertliler, Kim'in satılması durumunda Kotchap'ı alacak.