Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlanmış durumda.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Aston Villa'nın yıldızlarını peşinde!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetimin gündemine flaş iki isim geldiği iddia edildi. İngiliz basını, Kanarya'nın Aston Villa'nın iki kanat oyuncusu için harekete geçtiğini öne sürdü. İşte ayrıntılar...
Geride bıraktığımız sezonda hücum konusunda istediği ritmi yakalayamayan Kanarya, gelecek sezon bu sorunu yaşamamak adına transfer döneminde elini çabuk tutuyor.
Transfer gündemi yoğun olan Fenerbahçe'de kanat takviyesi için rota İngiltere'ye döndü.