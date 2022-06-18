FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Aston Villa'nın yıldızlarını peşinde!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetimin gündemine flaş iki isim geldiği iddia edildi. İngiliz basını, Kanarya'nın Aston Villa'nın iki kanat oyuncusu için harekete geçtiğini öne sürdü. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2022- 06:40