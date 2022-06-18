Fenerbahçe'de kaleci arayışları devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Altay Bayındır'ın yedeğini buldu!
Fenerbahçe'de kaleci arayışları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon forma giyen Berke Özer ile yollarını ayrıran sarı lacivertli ekip, Altay Bayındır'ı yedekleyecek bir kaleci arıyor. Kanarya'nın hedefindeki isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar...
Yönetimin Ertuğrul Taşkıran'a yoğunlaştığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; 32 yaşındaki kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe 'de yeniden forma giymeyi çok istiyor.