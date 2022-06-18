FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Altay Bayındır'ın yedeğini buldu!

Fenerbahçe'de kaleci arayışları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon forma giyen Berke Özer ile yollarını ayrıran sarı lacivertli ekip, Altay Bayındır'ı yedekleyecek bir kaleci arıyor. Kanarya'nın hedefindeki isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2022- 06:40