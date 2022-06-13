Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması adına hareketli saatler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERİ - Lincoln Henrique transferinin detayları belli oldu! Sıradaki hedef…
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertlilerde ilk transfer gerçekleşmek üzere.Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmaya hazırlanırken; transferin detaylarını da Brezilya basını duyurdu. İşte Lincoln Henrique için ödenecek bonservis bedeli... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertliler, ilk transferini gerçekleştirmek üzere.
Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique ile her konuda anlaşmaya vardı.